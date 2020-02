Morì fuggendo a uno stupro, pg Firenze chiede 3 anni per i due imputati

La procura di Firenze ha chiesto una pena di tre anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, imputati nel processo di appello per la morte di Martina Rossi, la 20enne precipitata dal terrazzo di un hotel a Palma di Maiorca nel 2011 mentre stava fuggendo, secondo l'accusa, per evitare uno stupro. In primo grado i due erano stati condannati a 6 anni per tentata violenza e per morte in conseguenza di altro delitto, reato però estinto per prescrizione.