Massa Carrara, cocaina al figlio di 17 anni: donna arrestata

Rete di spaccio senza scrupoli a Massa Carrara dove i carabinieri hanno scoperto che una madre di 42 anni somministrava ogni giorno al figlio diciassettenne dosi di cocaina o crack.

Il ragazzo è stato trovato dai militari già in una condizione di assuefazione alla droga, sulla via della dipendenza. I carabinieri hanno ottenuto dal gip un'ordinanza per eseguire due arresti in carcere - a carico della donna e del compagno 43enne, che ora sono reclusi a Pisa e Massa - e sei misure cautelari per gli altri indagati a piede libero.