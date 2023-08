Manciano (Grosseto), le pale eoliche sono un caso: polemiche per 8 installazioni da 200 metri

Otto pale eoliche di circa 200 metri di altezza stanno per essere erette su piattaforme di cemento alte otto metri nella zona di Montauto, a Manciano, in provincia di Grosseto. Il progetto di un nuovo parco eolico dalla potenza di 48 Mw che sta dando vita a molte polemiche è iniziato sottotraccia quasi un anno fa ed è arrivato ben presto sul tavolo del sindaco Mirco Morini. Il primo cittadino del comune toscano ha ricevuto infatti una comunicazione da parte del Mise, il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dove si comunicava l'avvio del procedimento per il posizionamento degli otto aerogeneratori. Una notizia che ha colto di sorpresa l'intera comunità di Manciano e che lo stesso sindaco ha definito come "Una mostruosità".



Le pale eoliche, inoltre, andrebbero a danneggiare il centro astronomico che si trova nella zona su cui dovrebbe sorgere il nuovo parco eolico. A "Morning News" parla Roberto Pettinari, titolare dell'agriturismo "La svolta" che ospita questo centro di eccellenza per l'osservazione delle stelle: "Il progetto è quasi approvato, c'è tempo fino al 6 settembre per fare opposizione in qualche modo - ha spiegato -. Queste pale eoliche vanno a impattare fortemente sul territorio, in particolare per il nostro centro astronomico che conta 24 postazioni in remoto. Le luci intermittenti sulle pale eoliche che garantiscono la sicurezza per aerei ed elicotteri, renderebbero vano il lavoro degli astronomi. Forse nella valutazione di impatto ambientale non sono state prese in considerazione queste problematiche".