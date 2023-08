Caldo record, in Toscana si anticipa la vendemmia: "Altrimenti rischiamo di perdere tutto"

Il caldo record di questi giorni sta colpendo anche molti dei terreni agricoli italiani. In Toscana si anticipa la vendemmia per evitare di perdere la produzione del vino. A Civitella Marittima, in provincia di Grosseto, i vigneti stanno andando in sofferenza a causa delle altissime temperature registrate: "Stiamo iniziando già a vendemmiare per evitare di perdere la produzione - spiega alle telecamere di "Morning News" un agricoltore della zona -. Siamo partiti da alcune uve bianche dei nostri vigneti, che sono stati colpiti prima dalla malattia e poi dalla forte siccità. Se continuerà questo caldo e questo vento ci sarà una forte disidratazione e questo comporta la perdita del prodotto".

Già in questi giorni, i grappoli d'uva appaiono fortemente danneggiati. "Avremo una perdita del 20-25% del prodotto - spiega un altro agricoltore -, i cambiamenti climatici portano a un cattivo sviluppo della pianta che non ha le giuste energie per sostenere questo grandissimo caldo. Questa maturazione, e quindi vendemmia, anticipata si sta verificando sempre più spesso negli ultimi anni".