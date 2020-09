Maltempo, sorelle morte in tenda per la caduta di un albero: due indagati

Mercoledì è in programma l'autopsia sulle due sorelle, disposta dagli inquirenti che indagano per omicidio e lesioni colpose. Martedì, 1 settembre, invece c'è stato un primo sopralluogo dell'agronomo incaricato per analizzare le cause del cedimento della pianta.

