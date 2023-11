Fotogallery - Milano, migliaia in piazza per sostenere la Palestina: "Stop war"

Fotogallery - Maltempo in Toscana, neonata di due mesi in salvo tra le braccia del vigile del fuoco

Nella tragedia delle vittime per il maltempo che ha colpito la Toscana, anche la storia-simbolo del salvataggio di una neonata di due mesi nel Pistoiese.

A portarlo a termine una squadra dei 570 vigili del fuoco al lavoro nella Regione, a Quarrata (Pistoia). Evacuata dalla loro abitazione allagata tutta famiglia, piccola compresa. "Era bloccata in casa insieme ai genitori, senza energia elettrica né acqua calda o potabile. Era una situazione drammatica. Si trovavano in una condizione per cui era giusto intervenire: la famiglia chiedeva di uscire di casa per essere trasferita dai nonni, che abitano in una zona non a rischio", raccontano i soccorritori a Il Corriere della Sera.