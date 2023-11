Maltempo, in Toscana manca la luce a 9mila utenze

Altopascio (Lucca), uccise un 75enne con un pugno: arrestato per omicidio aggravato

Casoli (Chieti), donna trovata morta in casa con una ferita da arma da taglio all'addome

Maltempo in Toscana: esondati fiumi, allagati ospedali | Ci sono vittime

Sono proseguiti nella notte gli interventi per aiutare la popolazione colpita dal maltempo in Toscana, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Idrovore sono in funzione a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo e sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione. Durante la notte hanno poi continuato a lavorare i tecnici di Enel laddove l'accesso agli impianti non era impedito da allagamenti e problemi di viabilità: risultano a ora 9mila utenze disalimentate.