Maltempo in Toscana, le vittime: "In cinque minuti sfumati tutti i sacrifici"

"In pochi minuti abbiamo perso tutto". Sono queste le parole che continuano a ripetere gli abitati di Bagnolo, uno dei comuni in provincia di Grosseto colpiti dal maltempo che in queste ore si è abbattuto sulla Toscana e su altre regioni del nord. La pioggia e il vento portati dalla tempesta Ciaran hanno creato molti danni alle abitazioni che sono state letteralmente travolte dall'acqua: "In trenta secondi abbiamo perso tutti i sacrifici - racconta alle telecamere di "Pomeriggio Cinque" una delle vittime -, anche se l'immobile non era di proprietà, in cinque minuti avevamo perso tutto quello che avevamo fatto per arredarlo".

"L'acqua arrivava a questa altezza - continua il ragazzo indicando il punto segnato dal fango all'interno della sua abitazione a oltre un metro da terra -. In questa stanza c'era anche mia madre, si è aggrappata addosso a me e siamo usciti dalla porta d'ingresso, portandola di peso fuori da casa".

Un altro uomo fatica a trattenere le lacrime nel raccontare quello che è avvenuto davanti alle telecamere del programma di Canale 5: "Si fatica ad accettare tutto questo - dice -, sono saltati un po' tutti i programmi, è dura perché avevamo queste immagini solo dalla televisione. Quando ti ci ritrovi dentro però fatichi a tenere il self control. Io personalmente sono una persona abbastanza razionale non riuscivo a capire da che lato cominciare". L'uomo sta cercando di rimuovere il fango dalla sua abitazione, grazie a un tubo che porta i detriti in strada: "Ci vuole una bella forza stavolta - ha detto -, qui nei dintorni penso di essere quello che è messo peggio perché noi abbiamo il nostro ingresso personale. La cosa più bella si è dimostrata la cosa più sfortunata".