Lucca, nasce il primo ambulatorio per gli effetti avversi al vaccino Covid

è nato il primo ambulatorio per gli. L'obiettivo è quello di "aiutare, accogliere e sostenere le persone che hanno subito un danno dai vaccini". Sul sito dello studio le prenotazioni per le visite - che sono gratuite - non sono disponibili fino a Pasqua. Il servizio andato in onda a "Controcorrente" nella puntata di mercoledì 16 dicembre, riporta le polemiche che un'iniziativa del genere ha generato. L'amministrazione locale, di centrodestra, non ha voluto commentare.La vicenda si profila da subito più come una questione politica che non una propriamente scientifica, dato che le reazioni avverse al vaccino sono infatti ampiamente documentate. Inoltre l'Asl locale, dispone già di specifici protocolli per le eventuali problematiche che possono insorgere a seguito della vaccinazione contro il Covid-19.