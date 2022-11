Influenza, medici: "Valori 5 volte superiori rispetto ai livelli pre Covid"

L'ondata di influenza sta tornando a valori cinque volte superiori rispetto all'epoca pre Covid.

Lo riferisce la Federazione dei medici di medicina generale, citando dati del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità relativi alle prime settimane di sorveglianza. In particolare la popolazione giovane e i bambini, che per due anni non si sono contagiati grazie all'utilizzo di mascherine a scuola, "sono scoperti sul piano immunitario e più suscettibili al virus dell'influenza".