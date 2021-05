Luana d'Orazio, formazione di sole 4 ore per manovrare l'orditoio che l'ha uccisa

In attesa dell' autopsia e della perizia sui macchinari , che si svolgerà lunedì, giorno dei funerali di Luana d'Orazio , sono tante le incognite emerse nell'inchiesta sull' operaia di 22 anni morta sul lavoro . Gli inquirenti dovranno capire come mai la giovane fosse da sola a manovrare l'orditoio, che l'ha travolta e uccisa, nell'azienda di Montemurlo (Prato), dato che per quella mansione ci vogliono anni di esperienza e lei aveva solo 4 ore di formazione .

Luana non avrebbe dovuto manovrare l'orditoio in autonomia Secondo diversi esperti, infatti, prima di arrivare a comandare in autonomia il macchinario ci vuole molto tempo. E l'operaia lavorava in fabbrica da 2 anni. E' anche la tesi sostenuta dai consulenti legali della famiglia, che si chiedono come mai Luana non fosse seguita al momento della tragedia.

Le falle nella sicurezza L'altro interrogativo è quello sulle falle nella sicurezza. Mancava la saracinesca protettiva e un operaio non può rimuoverla facilmente: non basta infatti un cacciavite per smontarla. Altra incognita sono le fotocellule che intervengono nello spegnimento dell'orditoio quando i sensori percepiscono un corpo che si avvicina: erano inattive. Inoltre, come spiegano i tecnici, senza queste salvaguardie il macchinario non funziona.

Due indagati per la morte dell'operaia Sarà la magistratura di Prato a dover sciogliere i nodi irrisolti. Nel registro degli indagati per ora risultano iscritti la titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione. L'ipotesi di reato per entrambi è omicidio colposo e rimozione e omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche.

Raccolta fondi per aiutare la famiglia: finora donazioni per 42mila euro Intanto sono arrivate donazioni per 42mila euro nella raccolta fondi lanciata dal comune di Montemurlo e da varie associazioni del territorio. Anche il Comune di Pistoia, nel cui territorio viveva la giovane, ha deciso di sostenerla e promuoverla. L'intento, si spiega, è quello di "sostenere con queste donazioni la famiglia e in particolare il bambino di 5 anni, rimasto orfano".