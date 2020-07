Livorno, morì per una pasticca di ecstasy: arrestato lo spacciatore

Era ritenuto responsabile di aver venduto ecstasy alla 19enne Erika Lucchesi, che morì lo scorso 20 ottobre in seguito ad un malore avuto in una discoteca di Vinci, in Toscana. L'uomo, un tunisino di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze e Livorno e ora si trova in carcere. Lo spacciatore è stato rintracciato la scorsa notte in un appartamento vicino alla stazione di Livorno: è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e morte in conseguenza di un altro reato.