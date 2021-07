Livorno, donna trovata morta in casa: aveva ferite alla testa

Ansa

Una donna di 62 anni è stata trovata morta all'interno del suo appartamento in zona Garibaldi a Livorno. Il cadavere presenterebbe una ferita alla testa e la morte risalirebbe a diversi giorni fa. Per questo la polizia, che ha avviato subito le indagini, al momento non esclude alcuna ipotesi. I vicini di casa non vedevano la donna da giorni.