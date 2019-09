Leopolda, indagato il presidente della Fondazione che finanziava Renzi

L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi , ex presidente della Fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è indagato dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza il reato di traffico di influenze illecite. La Gdf ha anche eseguito una perquisizione nello studio del legale, acquisendo materiale informatico e diversi faldoni di documenti. L'indagine è coordinata dal pm Luca Turco.

"Si tratta di un'indagine per un'accusa fumosa come quella del traffico di influenze per prestazioni professionali che, a nostro avviso, sono perfettamente legittime", afferma l'avvocato Antonio D'Avirro. "Abbiamo messo a disposizione della guardia di finanza tutta la documentazione richiesta nella speranza che tutto venga chiarito al più presto. Resta il fatto che l'avvocato Bianchi è profondamente amareggiato da questa vicenda".