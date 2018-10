Leopolda, allo "show" di Matteo Renzi arriva anche Paolo Bonolis

"Salvini e Di Maio sono come le coppie storiche della comicità italiana, come Totò e Peppino, Boldi e De Sica, tengono la logica delle coppie comiche con il tormentone, nel loro caso quello dei migranti". Sul palco della Leopolda a Firenze Matteo Renzi si improvvisa conduttore di un talk show e al suo fianco arriva anche Paolo Bonolis. L'ex premier lancia i Comitati d'azione civile contro il governo, poi incontra Minniti che però non scioglie la riserva sulla sua candidatura a segretario del Pd.