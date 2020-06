Incidente sulla A1 nell'Aretino, 4 morti e 3 feriti

Quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco.