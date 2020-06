Roma, incidente in scooter per Gianluigi Paragone: ricoverato al Gemelli

Incidente in scooter a Roma per il senatore Gianluigi Paragone, finito in ospedale al Gemelli dopo uno scontro con un'auto in Largo De Bosis, al Foro Italico, non lontano dal ministero degli Esteri. Sembra che la moto sia finita contro un'auto con una donna di 77 anni alla guida, che si è fermata a prestare soccorso. Paragone è rimasto ferito a un polso ma non sarebbe in gravi condizioni.