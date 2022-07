Grembiuli gialli a scuola per la parità di genere, scoppia la polemica

Niente più distinzioni tra grembiuli blu e bianchi, ma uno uguale per tutti di colore

giallo

evitare distinzioni

Buggiano

Pistoia

con l'obiettivo ditra maschi e femmine. Si tratta dell'ultima iniziativa, al via dal prossimo anno scolastico, promossa nella scuola materna dell'istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di, a

Come spiegato dal dirigente scolastico

Alessandro Paone

"gli stessi diritti"

stereotipi di genere

, non bisogna intendere "che i bambini e le bambine siano uguali", bensì che a questi siano garantiti. "Nella scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine hanno diritto a ricevere una educazione al rispetto delle differenze di genere, senza stereotipi, per far sì che negli anni successivi possano costruire una identità basata su principi di rispetto reciproco - si legge ancora nella nota - Pertanto, il Collegio dei docenti, perseguendo il contrasto alla creazione e allo sviluppo degli, ha deciso di unificare il colore del grembiulino".

Una decisione che ha subito provocato numerose polemiche, a partire dal "no comment" del leader della Lega

Matteo Salvini

Simone Pillon

e dal senatore, che su Facebook scrive: "Ma non ce la facciamo a lasciar fuori i bambini dalle scemenze ideologiche? Almeno all'asilo ce la facciamo a lasciarli in pace?".

La proposta della scuola di Buggiano si accoda ad altre iniziative simili: come mostrato a

"Morning News"

Torino

carriere "alias"

, in diversi istituti superiori diè stato adottato stabilmente il linguaggio inclusivo, cioè senza distinzioni di genere e senza specificazioni sul sesso biologico, oltre alle cosiddetteper gli studenti che non si riconoscono nei generi "maschio" o "femmina".