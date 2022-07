A Piacenza una scuola con i bagni senza genere: "Attenti a tutti i ragazzi"

Nel corso dell'anno scolastico appena terminato

Piacenza

ha eliminato il genere all'interno dei bagni degli alunni,

"Mattino Cinque"

una scuola diun'iniziativa che ha suscitato più di una polemica. A, lo scorso 21 ottobre, Sabrina Mantini, la preside del Liceo Artistico Cassinari, ha spiegato l'iniziativa rivolta a chi si trovava in stato disforia di genere: "Nella nostra scuola ci sono ragazzi in questo stato, abbiamo pensato di concedere loro questa possibilità".

"

Il compito delle scuole è includere

progetti di inclusività

e andare verso i bisogni degli adolescenti - ha aggiunto la dirigente scolastica - noi abbiamo sempre realizzatoe abbiamo ritenuto giusto andare verso le loro esigenze". La preside ha poi sottolineato che sarebbero stati presi provvedimenti per l'uso improprio dei bagni senza genere: "All'inizio dell'anno scolastico ho rilasciato un comunicato in cui vi è scritto che chi usufruisse di questa possibilità pur non essendo in questo stato, verrà punito".