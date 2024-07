Violento acquazzone, rinviato il Palio di Siena

Così tutto rinviato a mercoledì alle 19, quando le contrade rientreranno tra i canapi con lo stesso ordine che la sorte ha deciso: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. Un ordine al canape che vede accanto proprio le due coppie di rivali: Nicchio-Valdimontone e Civetta-Leocorno. Nel quarto d'ora di mossa, prima che l'acquazzone si riversasse in piazza del Campo, il mossiere Bartolo Ambrosione aveva chiamato per tre volte le contrade fuori dai canapi. Mercoledì non si terrà invece nuovamente il corteo storico che si è concluso regolarmente prima della pioggia. L'ultimo Palio rinviato con i cavalli tra i canapi risale al luglio del 1991, all'epoca il motivo fu il sopraggiungere del buio dopo una lunghissima mossa.