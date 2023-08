Dopo 30 minuti di battaglia fra le contrade rivali, è scattata in prima posizione la contrada della Giraffa che però è incappata nella caduta del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia alla prima curva di San Martino. E' andata in testa la Pantera con l'esperto Jonathan Bartoletti detto Scompiglio sul castrone Anda e Bola. Alla stessa prima curva di San Martino è caduto anche il fantino dell'Oca Carlo Sanna detto Brigante ma Zio Frac ha continuato la corsa.

Zio Frac al comando

La Pantera aveva un buon margine di vantaggio ma all'ultima svolta di San Martino il cavallo è scivolato, complice la perdita del ferro di uno zoccolo posteriore. A questo punto Zio Frac 'scosso' è andato al comando e vani sono stati i tentativi di rimonta della rivale Torre che ha tentato di ostacolarlo. Per Zio Frac è la seconda vittoria in quattro Palii corsi; seconda vittoria anche per il fantino Brigante su 14 Palii corsi. A causa delle cadute i due cavalli, Abbasatesa della Giraffa e Antine Day dell'Istrice hanno riportato infortuni e "sono stati prontamente trasportati alla clinica veterinaria il Ceppo - spiega il Comune - per accertamenti diagnostici e gli interventi che saranno

necessari".