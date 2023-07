Spiagge di lusso a Forte dei Marmi, da 500 euro al giorno a 16mila per la stagione intera

Non bada a spese chi in vacanza sceglie Forte dei Marmi. Nella località in Versilia ci sono diverse spiagge di lusso, stabilimenti balneari dove lettini e ombrellone in riva al mare arrivano a costare anche 500 euro al giorno fino a un massimo di 16mila euro per tutta la stagione. "Un prezzo giusto per quanto offerto, anche perché siamo tutti gli anni in overbooking", dichiara ai microfoni di "Zona Bianca" il titolare di uno degli stabilimenti più esclusivi del litorale.

Leggi Anche Vacanze di lusso, a Forte dei Marmi la spiaggia da 400 euro al giorno

Non solo semplici ombrelloni e lettini, ma proprio gazebo e comode sedute per chi sceglie l'opzione più lussuosa. Ci sono anche stabilimenti più "economici", ma il prezzo si aggira comunque intorno ai 5mila euro a stagione. Tanti i servizi offerti, dalle cabine ai ristoranti con menù gourmet. Ci sono anche soluzioni che prevedono sia l'hotel che il posto in spiaggia, in questo caso però il prezzo aumenta. "Ottantamila euro per una settimana in albergo e l'accesso in spiaggia", racconta infine il giornalista Angelo Macchiavello.