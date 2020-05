Firenze, ristoratori in protesta: "Impossibile riaprire a queste condizioni"

"E' passato un messaggio sbagliato, hanno detto che ci hanno pagato l'affitto e le bollette: ma non è vero". E' il duro sfogo di uno dei ristoratori scesi in piazza a Firenze per protestare contro le misure del governo. In collegamento a "Mattino Cinque", uno di loro si fa portavoce per gli altri: "Solo alcuni di noi hanno ricevuto il bonus da 600 euro - continua disperato il ristoratore toscano - i nostri dipendenti sono in cassa integrazione".

I ristoratori chiedono interventi concreti e soprattutto che venga denunciata la loro condizione. "Cosa ce ne facciamo del credito d'imposta - grida il titolare di un ristorante - se non fatturiamo?". "La mia banca non ha aderito al decreto Covid - conlude l'imprenditore - io non posso avere nulla, è impossibile riaprire a queste condizioni".