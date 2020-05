Bari, la protesta degli chef: divise appese fuori dai ristoranti

Decine di divise appese fuori dai ristoranti. E' la protesta degli chef di Bari che a "Pomeriggio Cinque" lanciano un appello e chiedono l'intervento del governo per riuscire a riaprire e ad affrontare questa fase 2, già molto difficoltosa. Ai microfoni del programma di Canale 5, lo chef Daniele Caldarulo dichiara: "Chiediamo una defiscalizzazione anche per i prossimi mesi, non basta quella prevista per quelli passati".

Lo chef all'interno del suo ristorante mostra come verranno sistemati i coperti rispettando le misure sul distanziamento sociale. Poco spazio per coprire quelle che potranno essere le spese. "Siamo preoccupati su come riaprire - continua chef Daniele - chiediamo aiuti immediati - conclude - per ripartire con certezza".