Firenze, prof colpisce con un pugno un alunno: denunciato dalla preside

L'accaduto ripreso in un videoLe testimonianze degli studenti presenti in classe coincidono con il video che in quegli istanti ha girato uno di loro. Le immagini ripropongono il prof che si avvicina all'alunno seduto al suo posto e mentre questi lo implora di non colpirlo al collo, ma alla schiena, si sente chiaramente il pugno dato tra le scapole.



Un colpo deflagrante, probabilmente anche per la carriera dell'insegnante, da sempre considerato dai suoi allievi, "fuori dalle righe, - come riferisce La Nazione - a tratti anche amato per il suo anticonformismo, che con i ragazzi non avrebbe avuto peli sulla lingua nel raccontare di come a volte può succedere di infrangere le regole. Ma alla fine alcune intemperanze avrebbero avuto il sopravvento, come quella di tirare pacche sul collo degli studenti 'colpevoli' di battute fuori posto o risposte sbagliate".