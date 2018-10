Firenze, padre e figlio uccisi dal vicino di casa: assassino arrestato

Due uomini, padre e figlio, sono stati uccisi a colpi di pistola da un vicino di casa a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, a seguito di una banale lite tra vicini. L'autore del delitto, il 53enne Fabrizio Barna, è già stato arrestato dai carabinieri, che l'hanno trovato in possesso dell'arma utilizzata per l'omicidio, una pistola regolarmente denunciata.