Firenze, la mamma di Kata ferisce una connazionale al culmine di una lite: denunciata

"Mi sono difesa"

La madre di Kata avrebbe spiegato ai poliziotti di essere stata aggredita e di essersi per questo difesa. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle cause della lite, forse scoppiata per rancori pregressi. Non è stata rinvenuta neanche l'arma utilizzata e gli investigatori non escluderebbero che si tratti di un coltello per la compatibilità del tipo di ferite. Pochi giorni fa era finito nuovamente nei guai il padre della bambina, Miguel Angel Chicllo Romero, accusato di borseggio.