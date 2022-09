Firenze, la storia di Antigona: esame di maturità dopo tre mesi in coma

E, appena si è risvegliata, ha voluto subito concludere quello che aveva lasciato in sospeso: conseguire il titolo per realizzare il suo sogno di diventare una pasticciera professionista. È l'incredibile storia di Antigona, ventenne di origini albanesi, che - secondo quanto racconta il Corriere della Sera - si è diplomata con 85 su 100 all'Istituto alberghiero Buontalenti di Firenze.

La storia -

28 aprile

Illa giovane di origini albanesi, durante una lezione di educazione fisica, aveva avuto un malore e si era gettata tra le braccia di un compagno. Lui aveva pensato a un gesto d'affetto ma all'improvviso il suo volto era diventato sempre più pallido. La ragazza aveva avuto un infarto. Poi l'intervento del vicepreside (che aveva provato a farle un massaggio cardiaco) e dei sanitari. Antigona, però, era finita in coma e per mesi la sua situazione non sembrava avere un miglioramento.

L'esame di maturità -

una sessione straordinaria per settembre

Il 20 giugno si era riunita la commissione per l’esame di maturità che la giovane avrebbe dovuto sostenere assieme ai suoi compagni. In un primo momento il presidente aveva pensato di assegnare ad Antigona un riconoscimento simbolico. Poi, però, aveva deciso di aspettare, con la speranza che la giovane si riprendesse. E aveva stabilito, così, di istituire, come previsto nei casi di momentanea indisposizione dello studente. I mesi passavano, ma nulla faceva pensare che la giovane studentessa potesse risvegliarsi. Ma il primo agosto il colpo di scena quando, ha raccontato una docente, "Antigona si è svegliata contro ogni previsione e noi abbiamo pianto tutti di felicità".

Il risveglio dal coma -

La ripresa cognitiva è stata incredibile. E nei giorni scorsi Antigona si è diplomata con 85 su 100: "Volevo farcela e ci sono riuscita, ora sogno di diventare chef e pasticciera", ha detto la ragazza al Corriere della Sera.