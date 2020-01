Delitto Polizzi, Cassazione: "Nessun ricorso è pervenuto" | Imputato scarcerato per decorrenza dei termini

"Alla data odierna nessun ricorso per Cassazione dell'imputato risulta pervenuto". Lo precisa la Suprema Corte dopo la scarcerazione, per decorrenza dei termini, di Riccardo Menenti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Alessandro Polizzi. "La Corte di Cassazione - si legge - provvederà all'immediata fissazione del processo non appena saranno trasmessi il ricorso e i relativi atti alla cancelleria".