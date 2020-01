Delitto Polizzi, "ha ucciso il mio ragazzo ed è libero: sono terrorizzata"

Julia, non dorme più per la paura, riporta il Messaggero, perché il killer del suo fidanzato vive a pochi chilometri da lei e dalla famiglia Polizzi. "Sono sconcertata - dice - non riesco a capacitarmi. Non riesco a capire come sia possibile che l'uomo che ha ucciso Alessandro e mi ha quasi ammazzato, ora sia libero".

"Vive a poche decine di chilometri e soprattutto non ha niente da perdere. Ho paura, certo. Ho paura che torni a finire il lavoro che quella sera non è riuscito a portare a termine", dice ancora Julia. "Ripeto: essendo già stato condannato più volte all'ergastolo, se deve tornare in carcere per tutta la vita cos' ha da perdere?".

Venerdì assieme alla famiglia Polizzi e agli amici di Alessandro avete manifestato davanti alla Cassazione e al ministero della Giustizia. "E' stata una giornata psicologicamente molto impegnativa. Abbiamo vissuto e condiviso ancora una volta la rabbia, il dolore. E la volontà che sia fatta giustizia, una volta per tutte".