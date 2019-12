Crac Banca Etruria, 14 ex dirigenti a processo: c'è anche Pierluigi Boschi

Quattordici ex dirigenti e membri dell'ultimo Cda di Banca Etruria sono stati citati in giudizio dalla Procura di Arezzo per bancarotta colposa . Tra questi c'è anche Pierluigi Boschi , padre dell'ex ministro Maria Elena. Il processo riguarda il filone di indagine riguardante le consulenze d'oro per dare un partner alla banca, ritenute inutili dall'accusa e che hanno concorso a causare il crac dell'istituto .

Si tratta di una costola autonoma rispetto al maxi-processo già in corso con altri 25 imputati.

Consulenze d'oro inutili Tra le consulenze contestate dalla procura ci sono i 4 milioni di euro pagati per incarichi affidati a grandi società (Mediobanca e Bain) e importanti studi legali (Grande Stevens a Torino e Zoppini a Roma). Secondo la procura di Arezzo i membri del Cda e i dirigenti citati a giudizio non avrebbero vigilato sulla redazione di consulenze che in procura ritengono in gran parte inutili e ripetitive, nonché tali da contribuire all'aggravamento del dissesto dell'istituto di credito.

Gli indagati Ai 14 citati a giudizio si aggiungevano nell'avviso di chiusura indagini di giugno l'ex presidente della banca Lorenzo Rosi, l'ex direttore generale Luca Bronchi e l'ex vicepresidente Alfredo Berni che per il principio del ne bis in idem (sono già a processo per lo stesso reato) non sono stati citati in questo nuovo processo.

Il maxi-processo per bancarotta fraudolenta Nell'ambito del filone principale dell'inchiesta, altre 25 persone (ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti di Banca Etruria) sono a processo in rito ordinario, in corso davanti al tribunale di Arezzo. Tra questi non figurano l'altro ex presidente Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi, già giudicati con il rito abbreviato e condannati per bancarotta fraudolenta a cinque anni. Nell'ambito del filone principale, anche Alfredo Berni è stato giudicato in abbreviato e condannato a due anni, mentre è stato condannato a un anno per bancarotta semplice l'ex membro del Cda Rossano Soldini.