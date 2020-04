Coronavirus, a Pisa il robot per le videochiamate tra pazienti e familiari

Un robot teleguidato che, in totale autonomia, raggiunge le stanze dei pazienti e avvia videochiamate con i familiari. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" all'ospedale di Pisa mostrano il funzionamento del dispositivo messo a disposizione nel reparto di pneumologia per i malati di Covid-19.

Il robot ha un funzionamento molto semplice ed è costruito con degli elementi facilmente reperibili. La base, infatti, è costituita da un'aspirapolvere robotica, sulla quale è montato un cavalletto che regge un tablet. In questo modo il paziente potrà vedere e parlare con i suoi familiari. Durante il collegamento con il programma di Barbara d'Urso i medici fanno una prova con Gianfranco, un paziente che riesce a chiamare moglie e figli.