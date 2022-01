Capodanno, in centinaia a un rave party su Alpe di Poti ad Arezzo: intervengono le forze dell'ordine

Le forze dell'ordine sono intervenute a un rave party sull'Alpe di Poti, la montagna sopra Arezzo , organizzato per festeggiare il Capodanno. Circa 500 persone , provenienti da tutta Italia, si sono date appuntamento in un vecchio casolare vicino all'ex fabbrica di acque Fontemura. Nel tentativo di disperdere i partecipanti alla festa, ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine . Polizia, carabinieri e Gdf presidiano la zona, ancora occupata.

I partecipanti sono arrivati con casse e attrezzature per fare musica intorno alle 21:00 del 31 dicembre e si sono sistemati in un terreno tra un vecchio albergo abbandonato e i ruderi di un casolare. Sul posto sono intervenute subito pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale per fare posti di blocco e cercare di fermare la festa. Ma il presidio è andato avanti tutta la notte, e continua ancora, in una zona priva di abitazioni, con poche radure e molti boschi, piuttosto pericolosa anche da raggiungere.