Arezzo, Tir va a fuoco sull'A1: code per chilometri

Un Tir ha preso fuoco dopo un incidente avvenuto venerdì pomeriggio poco prima delle 16 sulla A1 Milano-Napoli al km 357, tra i caselli di Arezzo e Valdarno (a due chilometri da Arezzo).

L'incidente ha causato una paralisi in entrambe le direzioni fino alle 18:30, quando è stato riaperto il tratto in direzione Firenze. In direzione Roma, invece, il traffico è bloccato e si registrano 11 km di coda. Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che stanno proseguendo le attività di pulizia del manto stradale al fine di consentire "nel minor tempo possibile anche la riapertura del tratto Valdarno-Arezzo verso Roma". Non si segnalano feriti.