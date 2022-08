Arezzo, partorì in coma: torna a casa dopo due anni e riabbraccia la figlia

La storia -

Cristina, rimasta in coma per 11 mesi fu trasferita poi in un centro di eccellenza di Innsbruck dove ci fu il risveglio. Nel percorso è stata sempre assistita dal marito Gabriele Succi e dai tanti familiari e amici che anche attraverso una raccolta di fondi hanno aiutato madre e figlia ad affrontare la loro battaglia. Entrambe, infatti, soffrono attualmente di gravi insufficienze. A fare il tifo per Cristina anche Gianna Nannini, che nei mesi scorsi ha inviato un video alla donna, sua fan, per il suo risveglio dal coma.

A maggio, il marito Gabriele era riuscito a far tornare per qualche giorno a casa la moglie e a far incontrare per la prima volta dopo quasi due anni Cristina e Caterina. Le due sono state insieme alcune ore. Adesso, finalmente, possono vivere sotto lo stesso tetto.

Le indagini -

Quattro medici, un ginecologo dell'ospedale di Arezzo e tre medici di quello fiorentino di Careggi, sono indagati per il caso di Cristina e della piccola Caterina. Lesioni personali gravissime è l'accusa che il pm Marco Dioni ha ipotizzato a carico dei dottori. Secondo le risultanze dei periti guidati da Marco De Paola la donna avrebbe dovuto partorire prima a causa delle gravi patologie cardiache di cui soffriva. In sostanza il pm ipotizza, in base alla perizia ricevuta, che il parto sarebbe potuto essere organizzato in sicurezza, o per lo meno non in condizioni di emergenza. A settembre l'evoluzione processuale del caso che potrebbe arrivare a citazione diretta davanti al giudice.