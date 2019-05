Desenzano, partorisce mentre è in coma ma muore dopo due settimane: salvo il bebè

Da anni coltivava il sogno di diventare mamma, ma non ha mai potuto stringere tra le braccia il proprio bambino. Paola Frizzarin, psicoterapeuta di 49 anni di Desenzano del Garda (Brescia), è morta in ospedale due settimane dopo aver partorito mentre era in coma. La donna si era sentita male mentre era a Pisa per un convegno medico. A causa di un'emorragia cerebrale i medici sono stati costretti a far nascere il figlio con un cesareo d'urgenza.