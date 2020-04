Arezzo, padre uccide la figlia di 4 anni e poi tenta il suicidio 

Una bimba di 4 anni è stata ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (Arezzo). Secondo gli investigatori, a colpirla sarebbe stato il padre, 39 anni, originario del Bangladesh, che ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. L'uomo è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. I soccorsi in casa hanno trovato il fratello di 12 anni con ferite alla testa.

La mamma era fuori casa - Il bambino è stato trasportato nello stesso ospedale dove è stato ricoverato il padre, la Gruccia di Montevarchi, ma sembra che le condizioni di entrambi non siano gravi. Ancora non è chiaro se le ferite del piccolo siano dovute a percosse da parte del padre. Sembra che, al momento della tragedia, la mamma dei bambini fosse uscita per fare la spesa. La donna è ora sotto shock e non riesce a capire quale possa essere il motivo dell'aggressione mortale contro la piccola.