Torino, ex vigile urbano uccide la moglie e il figlio e si suicida

Come riporta La Stampa, la moglie dell'omicida è una ex dipendente comunale di Beinasco in pensione da dieci giorni, mentre il figlio Simone, 29enne, era disoccupato ed era stato candidato con la Lega alle elezioni comunali del 2019 ed era stato anche volontario della Croce Rossa. Secondo i testimoni, non c'era alcuna avvisaglia di problematiche familiari.

Giovedì l'ex vigile urbano aveva incontrato per caso un vicino di casa, e ironizzando sull'emergenza coronavirus aveva detto: "Vedrai che andrà tutto bene".

I carabinieri hanno trovato i tre corpi, ormai privi di vita, nella stessa stanza dell'appartamento in via Roma 12.