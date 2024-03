Arezzo, 12enni investite da un'auto all'uscita di scuola: sono gravi

Due ragazzine 12enni sono state investite in provincia di Arezzo da un'auto guidata da una 60enne, che si è fermata subito a soccorrerle.

Le ferite sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze, dove sono arrivate in codice di urgenza rosso. L'incidente è avvenuto nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo). Le due bambine sono state investite all'uscita di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica.