Tornano le messe: in una chiesa di Roma tra mascherine, guanti e segnaposti sulle panche

Mascherine, guanti e gel igienizzante sull'acquasantiera. È quello che si trova all'ingresso della chiesa della parrocchia Natività di Maria Santissima a Roma, che così si prepara ad accogliere i fedeli che torneranno ad assistere alle messe, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Le telecamere di "Mattino Cinque" mostrano anche i segnaposto allestiti sulle panche per mantenere il distanziamento e don Federico Tartaglia spiega come sarà celebrata la funzione.

"L'Eucarestia sulla mano sempre, la lasceremo cadere sulla mano e se qualcuno ci toccherà ci cambieremo il guanto", precisa il sacerdote. Non solo: l'invito del prete è quello di ricevere il Sacramento in silenzio per evitare la diffusione di goccioline di saliva che potrebbero essere veicolo di contagio.