Coronavirus, teatri e cinema come le chiese: ipotesi di riapertura da giugno

I teatri e i cinema potrebbero seguire lo stesso "esempio" delle chiese, mettendo a punto regole per permettere agli spettatori, così come per i fedeli, di partecipare a spettacoli rispettando distanziamenti e sicurezza. E' una delle ipotesi al vaglio del governo, sulla base delle misure suggerite dal Comitato tecnico scientifico. Ciò consentirebbe una riapertura di teatri e cinema in anticipo rispetto al previsto, seppure non prima della fine di maggio.