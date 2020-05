Fase 2, Bonaccini: "Dal 18 maggio le Regioni decidano in autonomia"

Poiché il 17 maggio scade il decreto del governo sulla Fase 2, "abbiamo chiesto che dal 18 le Regioni possano decidere in autonomia". Così il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il quale specifica che si tratterebbe comunque di decisioni "in contatto con governo e ministero per verificare il rimbalzo di questa epidemia". Con un rialzo dei contagiati, sottolinea, "rischieremmo chiusure di ciò che stiamo per riaprire".