Folla sui Navigli e divieti non rispettati nei parchi, Galli: "Milano è una bomba, si rischia di richiudere tutto"

Sui Navigli torna la movida - I social hanno fotografato il ritorno dei Navigli alle "origini". Gli scatti postati testimoniano che nel cuore della movida milanese c'è troppa folla e tanti passeggiano anche senza mascherine. E la polemica si è subito scatenata online, con richieste di molti cittadini al sindaco Sala: faccia più controlli per evitare il peggio.

Sala: "Divieti non rispettati nei parchi" - Proprio Giuseppe Sala fa notare che nei parchi pubblici di Milano è vietato utilizzare le aree attrezzate per i giochi dei bambini, misura che spesso non viene rispettata. "Capisco che è difficile - spiega - ma adesso cominceremo a fare un'opera di pulizia e sanificaizone di tutti gli spazi giochi e cercheremo anche cì di tenere lontana la gente. Appena si potrà ripartiremo anche da una situazione sanificata". Il primo cittadino lancia un appello ai milanesi: "Bisogna avere prudenza, non penso che ne usciremo facilmente. Sarà una storia lunga purtroppo, anche se non si possono non vedere i miglioramenti. Va bene fare i controlli, ma controllare una città da 1,4 milioni di abitanti è impossibile, quindi sono costretto a chiedere ai cittadini di comportarsi meglio".

Galli: In Lombardia il rischio di chiudere ancora è dietro l'angolo" -. Il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano avverte che il pericolo di richiudere in Lombardia, e in particolare a Milano, c'è. E a Repubblica spiega: "Le nuove diagnosi, soprattutto in città, riguardano cittadini riusciti finalmente a ottenere un tampone. Sono persone infettate da tempo. Questo significa che quella di Milano è una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. E' evidente che sono necessari maggiori controlli. Poteva essere utile il test rapido, il cosiddetto 'pungidito'".

Fontana: "Prima di decidere le riaperture vediamo i dati" - Frena sulle riaperture il governatore Attilio Fontana, che spiega: "Prima di poter parlare di dati per la riapertura bisogna vedere i dati". E avverte che "su questa fase 2 si è posta troppa enfasi. Adesso dobbiamo capire gli effetti di questa prima riapertura e poi decidere i passi successivi".