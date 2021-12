Torino, viola la quarantena per la fidanzata: denunciato | Scoperto un "baco" nel Green pass

Ansa

Il Green pass resta attivo anche se si è in quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid. Non dovrebbe succedere ma il sistema di tracciamento del certificato verde ha un punto debole. Il caso è stato scoperto a Torino. Si tratta di un 28enne milanese, consapevole di aver contratto il virus in forma lieve, che ha violato l'isolamento per raggiungere la fidanzata in treno risultando sempre in regola malgrado i vari controlli del Green pass.