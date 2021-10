Torino, vandalo evita il carcere perché il poliziotto che lo ferma non ha il Green pass

Istockphoto

Un uomo ubriaco stava danneggiando i monopattini parcheggiati in una via alla periferia di Torino quando è stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio. L'agente si è avvicinato, qualificandosi, e ordinandogli di fermarsi, ma il vandalo lo ha aggredito con calci e pugni. Quando sono arrivate le volanti di supporto, chiamate dal poliziotto, l'arresto - che sembrava scontato - è sfumato perché l'agente non aveva il Green pass e quindi non poteva entrare in questura per compilare gli atti. L'aggressore è stato denunciato.