Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo

Un uomo è stato trovato morto in strada nella tarda serata di lunedì 16 febbraio a Torino, con una profonda ferita al collo compatibile con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della polizia, guidata dal dirigente Davide Corazzini, insieme alla polizia scientifica e ai carabinieri. Il corpo è stato rinvenuto in via San Marino, all’altezza del civico 133, nel quartiere Santa Rita, nella periferia sud del capoluogo piemontese. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause della morte. La vittima avrebbe 58 anni.