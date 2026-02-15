Detenuta non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso: aveva ucciso un'anziana

La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l'omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano. A darne notizia Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria. La donna, secondo quanto si è appreso, aveva il fine pena previsto nel 2032. Savino definisce l'accaduto "un evento irresponsabile e gravissimo", sottolineando tuttavia che il caso non deve mettere in discussione l'istituto dei permessi premio e delle ammissioni al lavoro esterno.