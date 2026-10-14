Torino, compra casa davanti al figlio e alla nuora per spiarli: suocera a processo per stalking e diffamazione

Un trasferimento mirato, a pochi metri di distanza dal figlio e dalla nuora. Non per affetto familiare, ma piuttosto per esercitare un controllo totale e ossessivo. Con l'accusa di stalking e diffamazione una donna di 63 anni residente a Rivoli, in provincia di Torino, è finita a processo in tribunale. La procura del capoluogo ha infatti formalizzato una richiesta di condanna a nove mesi di reclusione, contestando alla donna una lunga serie di condotte persecutorie che avrebbero letteralmente stravolto la vita di suo figlio, della nuora e delle nipotine.