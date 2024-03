Torino, scivola e muore nel Po mentre cerca di fare una foto

Il corpo senza vita di un uomo di 53 anni, di Rivalta, è stato recuperato nel fiume Po dai vigili del fuoco di Torino.

La vittima, perdendo l'equilibrio, è scivolata in acqua all'altezza dei Murazzi mentre stava scattando alcune foto, in compagnia della moglie. Nel tentativo di salvarlo un 24enne di origine straniera si è gettato in acqua ma non è riuscito ad afferrarlo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso il giovane. La moglie della vittima, che ha tentato anche lei di salvare il marito, è stata affidata in stato di shock alle cure dei medici.