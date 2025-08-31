Torino, rubata la bici speciale di una bambina con difficoltà: appello social per ritrovarla

Il triciclo ortopedico, spiega l'uomo nel post del gruppo San Salvario, un quartiere di Torino dove abita la famiglia, "è una bici speciale per bambini con disabilità". E sottolinea che "per noi è molto preziosa", perché consente alla figlia di avere un certo grado di autonomia negli spostamenti. Il mezzo, che ha un valore di circa 1.500 euro e che era legato nell'androne del palazzo in cui abita la famiglia, è scomparso mentre gli Aversa erano in vacanza.