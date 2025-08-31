Torino, rubata la bici speciale di una bambina con difficoltà: appello social per ritrovarla

Il padre su Facebook: "Aiutateci a ritrovarla e a individuare i miserabili responsabili del furto"
Una famiglia di Torino ha lanciato un appello social per ritrovare lo speciale triciclo che una bambina di 8 anni con difficoltà motorie usa per spostarsi. Simone Aversa, allenatore della storica società di pallanuoto Torino 81 e padre della bimba, ha postato su Facebook l'immagine, chiedendo aiuto a tutti coloro che avessero informazioni utili per "individuare i miserabili" che hanno compiuto il furto.
Il triciclo ortopedico, spiega l'uomo nel post del gruppo San Salvario, un quartiere di Torino dove abita la famiglia, "è una bici speciale per bambini con disabilità". E sottolinea che "per noi è molto preziosa", perché consente alla figlia di avere un certo grado di autonomia negli spostamenti. Il mezzo, che ha un valore di circa 1.500 euro e che era legato nell'androne del palazzo in cui abita la famiglia, è scomparso mentre gli Aversa erano in vacanza.
Così la famiglia, dopo aver denunciato il furto ai carabinieri, ha condiviso anche l'appello sui social: "È stata rubata in San Salvario la bicicletta speciale di una bambina con importanti difficoltà motorie. Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento e ad individuare i miserabili responsabili può contattare la famiglia al numero: +39 335 724 92 81".
Commenti (0)